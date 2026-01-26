Buna göre ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine indi.

Reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

(AA)