SPK'nın cuma akşamı yayımlanan haftalık bülteninde, TEHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Kurul, çok sayıda isim hakkında piyasa dolandırıcılığı ve manipülatif işlem şüpheleriyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişilere işlem yasağı getirilmesine karar verdi. Bu radikal karar, yatırımcı algısında büyük bir kırılmaya yol açtı.

Eski PEGYO, Yeni TEHOL’de İnceleme Sonrası SPK Savcılığa Gitti

AÇILIŞLA BİRLİKTE TABAN OLDU

Hafta sonu gelen haber akışının etkisiyle TEHOL hisseleri, pazartesi seansına yoğun satış baskısıyla başladı. Açılıştan itibaren taban fiyata gerileyen hisse, yüzde 9,95 oranında değer kaybederek 13,94 TL seviyesine demir attı.

Satıcıların yoğun, alıcıların ise çekimser olduğu tahtada, panik havasının hakim olduğu gözlendi.

İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Hissedeki sert düşüşe rağmen işlem hacminin yüksekliği, çıkış yapmak isteyen yatırımcıların yoğunluğunu ortaya koydu.

Saat 12.00 itibarıyla hissede gerçekleşen işlem hacmi 563,9 Milyon TL'yi aştı. Bu rakam, taban fiyatta dahi ciddi bir el değiştirme veya satış çabası olduğunu gösteriyor.

KAZANÇLAR ERİYOR: BİR AYDA YÜZDE 60 KAYIP

Yıl genelinde sergilediği performansla dikkat çeken ve yıllık bazda yüksek prim yapan TEHOL, son dönemdeki düşüş trendiyle kazançlarını geri vermeye başladı.

Son bir ayda yaşanan kayıp yüzde 60'ı aştı. Başlayan düşüş sarmalıyla birlikte hissenin yıllık değer artışı yüzde 300 seviyelerine kadar geriledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.