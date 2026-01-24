SPK bülteninde yer alan bilgilere göre; PEGYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu oldukları tespit edilen 19 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesi (İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı) kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda bulunulan isimler: Ahmet Zafer ÇAL, Birkan GÜVEN, Caner TEMEL, Cihan BİLGİ, Ekrem KORKMAZ, Emre YEŞİL, Halit ÖZKAN, Hayati Tolga GÖNENÇ, İdris ORTAÇ, Mehmet Ali BABAOĞLU, Muhammed ÇAL, Ömer TAYINCI, Ömer TUNA, Salih YÜKSEL, Sarp YALÇINKAYA, Semih YÜKSEL, Servet ÇETİNKAYA, Şemsi ÇİLİNGİROĞLU ve Zeliha YALIM.

Bilgi ve Belge Vermeyenlere Ayrı Suç Duyurusu

İnceleme sürecini zorlaştıran isimler de SPK’nın radarına takıldı. Kurul tarafından görevlendirilen inceleme ekibinin istediği bilgi ve belgeleri hiç vermeyen veya eksik veren 4 isim hakkında SPKn’nun 111. maddesi uyarınca ayrıca suç duyurusu yapıldı. Bu isimler; Birkan GÜVEN, Cihan BİLGİ, Ekrem KORKMAZ ve Muhammed ÇAL olarak açıklandı.

2 Yıl Süreyle Borsa Yasağı Geldi

Sadece adli süreçle yetinmeyen Kurul, yatırımcıları koruma amacıyla idari tedbirleri de devreye soktu. İncelemeye konu olan tüm isimlere, Borsa İstanbul ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Not: Bazı şahıslar hakkında daha önce verilmiş olan 6 aylık işlem yasakları, bu 2 yıllık süreden düşülerek uygulanacak.

"Etkin Pişmanlık" Hatırlatması

Bültende ayrıca, hakkında suç duyurusu yapılan şahısların SPKn’nun 107/3 maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceği hatırlatıldı. Bu kapsamda şahısların; elde ettikleri menfaatin iki katı miktarındaki parayı (500 bin TL’den az olmamak üzere) 15 gün içinde Hazine’ye ödemeleri durumunda, yargılama aşamasında bu durumun dikkate alınabileceği belirtildi.