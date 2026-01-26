İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin en çok etkilediği kesimlerin başında gelen emekliler için başlattığı sosyal destek programlarına bir yenisini daha ekledi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mesaj paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2026 yılı için emeklilere yönelik pazar desteği başvurularının 26 Ocak (bugün) itibarıyla resmen başladığını açıkladı.

"EMEKLİLERİMİZİ BAŞLARINI ÖNE EĞDİRMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajında İmamoğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik darboğaza dikkat çekti.

Programın amacının dar gelirli vatandaşlara nefes aldırmak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her koşulda emeklilerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizi başvuru yapmaya davet ediyorum."

HEDEF: 20 BİN EMEKLİYE 200 MİLYON TL DESTEK

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, 2026 yılı hedefleri de büyütüldü.

Geçtiğimiz dönemde 10 bin 76 emekliye toplamda 100 milyon 760 bin TL nakdi destek sağlayan belediye, bu yıl sayıyı iki katına çıkarmayı planlıyor.

Yeni dönemde, incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 20 bin emekliye, yıllık 10 bin TL tutarında pazar desteği ödemesi yapılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

İstanbul’da ikamet eden ve destekten yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını dijital kanallar veya telefon hattı üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci şu iki kanal üzerinden yürütülecek:

• İnternet Üzerinden: sosyalyardim.ibb.gov.tr adresi.

• Telefon ile: İBB Çözüm Merkezi ALO 153 hattı.

Başvuruların ardından yapılacak sosyal inceleme neticesinde, kriterlere uyan emeklilerin ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda hesaplarına yatırılacak.