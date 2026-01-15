Sanayi sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteren Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Sabah seansının açılmasıyla birlikte hisseler, halka arz fiyatı olan 30,24 TL'nin üzerine çıkarak yüzde 10 artışla 33,26 TL tavan fiyatına oturdu.

TAVANDA KAÇ LOT BEKLİYOR?

Yatırımcıların yoğun ilgisi tahtaya yansıdı. İlk işlem gününde hisse tavan fiyattan işlem görürken, açılış seansında tavanda alım için bekleyen emir miktarının 17,5 milyon lot olduğu görüldü.

HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMA GİDECEK

1992 yılında kurulan ve özellikle 2003 yılından itibaren ihracat odaklı büyüme stratejisi izleyen Formül Plastik, sektörde "sessiz boru" üretimi ve geniş bayilik ağıyla tanınıyor.

7-8-9 Ocak tarihlerinde talep toplayan şirket, 1,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzını başarıyla tamamlamıştı.

Toplam 40 milyon adet payın satıldığı ve halka açıklık oranının yüzde 25 olduğu arzda, elde edilen gelirin kullanım yerleri de yatırımcıya güven verdi. Şirket izahnamesine göre;

• Fonun yüzde 75'i doğrudan yatırımlara aktarılarak büyüme finanse edilecek.

• Kalan yüzde 25'lik kısım ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak.

Ayrıca yatırımcıları korumak adına hisseler işlem görmeye başladıktan sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanacağı belirtildi.

FRMPL HALKA ARZ KÜNYESİ

• Halka Arz Fiyatı: 30,24 TL

• İlk İşlem Fiyatı: 33,26 TL (tavan)

• Dağıtım Şekli: Bireysele eşit dağıtım

• Halka Açıklık Oranı: Yüzde 25

• Halka Arz Büyüklüğü: 1,2 milyar TL

• Endeks: Katılım endeksine uygun

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

