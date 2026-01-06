Nestlé, SMA marka bebek maması ve devam sütlerinin belirli parti numaralarında mide bulantısı, kusma ve karın kramplarına yol açabilen "cereulide" adlı bir toksin bulunma ihtimali üzerine gönüllü geri çağırma başlattı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), bu toksinin pişirme veya kaynatma yoluyla etkisiz hale getirilemediği konusunda ebeveynleri uyardı. Şirket, her ne kadar "aşırı ihtiyat" gereği bu adımı attığını ve henüz doğrulanmış bir vaka bulunmadığını belirtse de, gıda güvenliği endişeleri yatırımcı cephesinde karşılık buldu.

PİYASA YANSIMASI: HİSSELER NEGATİF SEYİRDE

Geri çağırma haberlerinin ve piyasadaki genel risk iştahının etkisiyle Nestlé SA (NESN) hisseleri 2026 yılının ilk günlerinde baskı altında görünüyor. Nestlé hisseleri günü yüzde 0,82 düşüşle 75,81 seviyesinden sürdürüyor. Hisse senedi son bir haftada yüzde 3,72, son bir ayda ise yüzde 3,82 oranında değer kaybetti.

