Goldman Sachs ekonomistleri, yayımladıkları Ekonomik Görünüm Raporu’nda Fed’in para politikasına dair tahminlerini revize etti. Daha önce bu yılın Mart ve Haziran aylarında yapılacağı öngörülen 25'er baz puanlık indirimlerin; artık Haziran ve Eylül aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

"ENFLASYON ILIMLI, EKONOMİ DİRENÇLİ"

Raporda, ABD ekonomisinin bu yıl vergi indirimleri ve reel ücret artışları sayesinde destekleneceği, enflasyonun ise kademeli olarak ılımlı hale geleceği öngörüldü. İşgücü piyasasına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla birlikte, Fed’in yıl genelinde iki adet 25 baz puanlık indirimle sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

VERİMLİLİK VE YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Goldman Sachs Baş ABD Ekonomisti David Mericle, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“GSYH artışının daha büyük bölümü toparlanan verimlilik artışından gelecek. Yapay zekâ bu süreci desteklerken, göçün azalması nedeniyle işgücü arzı artışı daha sınırlı kalacak.”

2026 BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Bloomberg’in Aralık ortasında gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2 büyümesini bekliyor. Bu oran, 2025 yılı için yapılan büyüme tahminiyle aynı seviyede bulunuyor.

Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimleri paketinin, ABD’nin diğer gelişmiş ülke ekonomileri karşısındaki güçlü performansını sürdürmesine katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Bloomberg