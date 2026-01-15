Google güvenlik ekipleri tarafından yapılan son taramalar, tarayıcı üzerinde toplam 10 farklı güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Bu açıkların 3 tanesinin "yüksek risk" kategorisinde sınıflandırılması, durumun ciddiyetini artırıyor.

Siber saldırganların bu arka kapıları kullanarak kullanıcı verilerine erişmesini engellemek isteyen teknoloji devi, "acil" koduyla güvenlik yamalarını devreye soktu.

WİNDOWS, MAC VE MOBİLİ KAPSIYOR

Yayımlanan güncelleme sadece masaüstü bilgisayarları değil, mobil cihazları da kapsıyor. Güvenlik yamaları şu platformlar için indirmeye açıldı:

• Windows

• macOS

• Linux

• Android ve iOS (Mobil)

Google, yaptığı açıklamada güncelleme ile birlikte tespit edilen tüm açıkların başarıyla kapatıldığını duyurdu.

HENÜZ SALDIRI YOK ANCAK TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

Google’ın yayımladığı teknik rapora göre söz konusu 10 güvenlik açığı şu ana kadar siber korsanlar tarafından aktif bir saldırıda kullanılmadı.

Ancak siber güvenlik uzmanları, bu bilginin kullanıcıları rehavete sürüklememesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre güvenlik açıklarının kamuoyuna duyurulması, kötü niyetli kişilerin bu zafiyetlere yönelik saldırı araçları geliştirmesini hızlandırabilir.

Bu nedenle güncellemenin "vakit kaybedilmeden" yüklenmesi hayati önem taşıyor.