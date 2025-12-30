Sadece Bir Metal Değil, Bir Sanayi Hammaddesi

Gümüşü altından ayıran en büyük özellik, endüstriyel talebidir. Güneş panellerinden elektrikli araçlara kadar yeşil enerji dönüşümünün her aşamasında gümüşe olan ihtiyaç artıyor. 2025 yılı, gümüşün "arz açığının" en çok hissedildiği yıl oldu. Bu da fiyatları spekülatif bir yükselişin ötesine, yapısal bir yükselişe taşıdı.

2026 Projeksiyonu: 100 Dolar Mümkün mü?

80 dolar seviyesindeki son düzeltme, piyasanın nefes almasını sağladı. Eğer küresel ekonomide sanayi üretimi canlı kalırsa, gümüşün 2026 yılında 100 dolar ve üzerini görmesi işten bile değil. Ancak yatırımcılar için "gümüşün vahşiliği" (wild silver) unutulmamalı; bu metal çok hızlı kazandırabildiği gibi, en küçük bir likidite sıkışıklığında çok hızlı da geri çekilebiliyor.