Piyasa uzmanları, gümüşteki bu ani değer kaybının temelinde dünya emtia ticaretinin merkezi olan CME’nin (Chicago Mercantile Exchange) hamlesinin yattığını belirtiyor. CME'nin, değerli metallerdeki vadeli işlem sözleşmeleri için teminat gerekliliklerini artırma kararı alması, piyasada satış baskısını tetikleyen ana unsur olarak gösteriliyor.

GÖZLER YENİ YILDA: 70-80 DOLAR BANDI KORUNACAK MI?

Yaşanan bu geri çekilmeye rağmen gümüş, ay boyunca sergilediği güçlü tırmanış grafiğini henüz tamamen bozmuş değil. Analistler ve yatırımcılar, 2026 yılıyla birlikte gümüşün 70–80 dolar aralığında kalıcı bir fiyat bandı oluşturup oluşturamayacağını yakından takip ediyor.

DEĞERLİ METALLERDE GENEL ÇÖKÜŞ

Yılın son günündeki satış dalgası sadece gümüşle sınırlı kalmadı. Diğer değerli metallerde de çok daha derin kayıplar gözlendi:

Platin: Günü %9,7’lik kayıpla tamamlayarak en sert düşüşü yaşayan metal oldu.

Paladyum: Fiyatlarda %8’e varan bir geri çekilme kaydedildi.

Piyasalardaki bu hareketliliğin yeni yılın ilk işlem günlerine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Bloomberg