Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 97 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 148 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 21 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 9 bin 353 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı, 1655 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

