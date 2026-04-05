Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23-29 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL'U AMSTERDAM TAKİP ETTİ

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1280 uçuşla Amsterdam, 1266 uçuşla Londra Heathrow, 1261 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1230 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.