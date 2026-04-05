Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 11 ay (343 gün) kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini de yeniden ihraç edecek.

KUPONSUZ HAZİNE BONOSU NEDİR?

Kuponsuz Hazine Bonosu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen, yatırımcısına ara dönemlerde faiz (kupon) ödemesi yapmayan ve vadesi 1 yıldan kısa olan devlet iç borçlanma senedidir.