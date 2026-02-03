Açıklamaya göre, Özbekistan merkezli Uzbek-Oman Investment Company JV LLC ile yürütülen görüşmeler tamamlandı. Bu kapsamda, söz konusu şirketin Hektaş Asia LLC'ye ortak olması yönünde karar alındığı duyuruldu.

24,9 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Açıklamaya göre Uzbek-Oman Investment Company JV LLC, 24,9 milyon dolar bedelle Hektaş Asia LLC'ye yüzde 33,3 oranında ortak olacak. Ortaklık işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Hektaş Asia LLC genel kurulunun Hektaş Ticaret'in rüçhan haklarını kısıtlayarak yüzde 49,93 oranında bedelli sermaye artırımı yapılmasına karar verdiği belirtildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 318.75 26.571.171.351,50 % 4.25 18:10 AKBNK 87.95 23.822.398.431,85 % -3.3 18:10 ISCTR 17.46 15.308.501.804,77 % 3.68 18:10 ASELS 296.75 15.016.005.991,75 % -0.92 18:10 YKBNK 40.96 13.232.004.849,70 % 1.59 18:10 Tüm Hisseler

ORTAKLIK SONRASI PAY DAĞILIMI

Sermaye artırımına yalnızca yeni yatırımcının katılacağı ifade edilirken, işlem sonrasında Hektaş Ticaret'in Hektaş Asia'daki payı yüzde 66,7'ye gerileyecek. Uzbek-Oman Investment Company JV LLC’nin şirketteki payı ise yüzde 33,3 olacak.

Şirket yönetimi, söz konusu stratejik ortaklığın Hektaş Asia'nın devam eden yatırımlarının finansmanı ve bölgesel büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

HEKTS HİSSESİNDE SON DURUM

HEKTS bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 15.50 yazım saati itibarıyla yüzde 1,83'lük primle 3,33 TL seviyesine ulaştı.