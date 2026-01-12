Hindistan Uzay Araştırma Ajansının (ISRO), "PSLV-C62" misyonu, üçüncü aşamada karşılaşılan anormallik nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Sriharikota Adası'ndan yerel saatle 10.17'de yaklaşık 260 ton ağırlığındaki PSLV-DL roketi fırlatıldı.

Roketin ilk iki aşaması ve ayrılma süreci planlandığı şekilde tamamlandı. Ancak üçüncü aşamada roketin görev kontrol merkeziyle bağlantısı kesildi ve yörüngeye yerleştirme sağlanamadı.

PSLV-C62 misyonu kapsamında toplam 16 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi hedeflendiyordu, görevin başarısız olmasıyla bu uyduların tamamı kaybedildi.

ISRO, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "PSLV-C62 misyonu, PS3 aşamasının son bölümünde bir anormallikle karşılaştı. Olayla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERİşverenlere asgari ücret desteği yasa teklifi TBMM'deİşverenlere asgari ücret desteği yasa teklifi TBMM'de
PARTNERTrump’ın Grönland planı için tarih belli olduTrump’ın Grönland planı için tarih belli oldu