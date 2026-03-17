Rekabet Kurulu, inşaat sektörünün ana girdisi olan ve Türkiye’nin dünya üretiminde 5. sırada yer aldığı stratejik çimento sektörüne yönelik geniş kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, sektördeki yüksek yoğunlaşma ve ürünlerin homojen yapısı nedeniyle oluşabilecek rekabet karşıtı davranışların bütünüyle analiz edileceği vurgulandı.

TABAN GÖRÜLEN HİSSELER VAR

İnceleme haberinin ardından 17 Mart Salı günü saat 14.15 verilerine göre Borsa İstanbul'da işlem gören çimento şirketleri bu gelişmeye farklı tepkiler verdi.

Özellikle NUHCM ve CMENT hisselerindeki uç değerler dikkat çekiyor.



Sert Düşüş Yaşayanlar

• NUHCM (Nuh Çimento): Günün en çok kaybedeni konumunda. Yüzde 9,99 değer kaybıyla 295 TL bandına gerileyerek taban fiyatı gördü.

• OYAKC (Oyak Çimento): Negatif seyreden bir diğer dev. Yüzde 0,17 düşüşle 23,18 TL’den işlem görüyor. Aylık kaybı ise yüzde 16’yı aşmış durumda.

Pozitif Ayrışanlar

• CMENT (Çimentaş): Habere rağmen tavan serisini sürdürüyor. Yüzde 9,95 yükselişle 359,25 TL seviyesinde.

• BASCM (Baştaş Çimento): Yüzde 2,86 yükselişle 14,39 TL'den işlem görerek sektör genelinden pozitif ayrıştı.

• GOLTS (Göltaş Çimento): Yüzde 1,20 artışla 336,75 TL seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Yatay ve Sınırlı Hareketler

• KONYA (Konya Çimento): 4.047,5 TL fiyatıyla yüzde 0,87 gibi sınırlı bir primle seyrediyor.

• CIMSA (Çimsa): 49,94 TL fiyatı ve yüzde 0,52 yükselişiyle dengeli bir görüntü çiziyor.

• AFYON & BUCIM: Sırasıyla yüzde 0,35 ve yüzde 0,16 gibi yataya yakın pozitif hareketler sergiliyor.

