Genel Kurul’un onayından geçen karara göre şirket, bugün (17 Mart 2026) itibarıyla hak kullanım sürecini başlattı.

Yatırımcıların hesabına geçecek tutarlar şu şekilde netleşti:

• Brüt Ödeme: Hisse başına 22,50 TL

• Net Ödeme: Vergi kesintisi sonrası 19,125 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 17 Mart 2026, Salı

Temettüden yararlanabilmek için yatırımcıların 16 Mart kapanışı itibarıyla portföylerinde NUHCM hissesi bulundurmuş olmaları gerekiyordu.

TAKVİMDE İŞARETLİ GÜN: 19 MART

Borsa İstanbul prosedürlerine göre temettü ödemeleri, hak kullanım tarihini takip eden ikinci işlem gününde (T+2) hesaplara nakit olarak geçiyor.

Bu kapsamda, Nuh Çimento yatırımcıları ödemelerini 19 Mart Perşembe günü aracı kurum veya banka hesaplarında görebilecekler.

Bugün yapılan işlemlerle birlikte hisse fiyatı, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar (22,50 TL) teorik olarak aşağı yönlü revize edilerek güne başlayacak.