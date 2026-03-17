Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, yüksek volatiliteyle hareket etmeye devam ediyor. 2025 yılında 126 bin doların üzerine kadar çıkan fiyat, son dönemde yaklaşık 70 bin dolar seviyelerine gerileyerek önceki yılın seviyelerine yakın bir görünüm sergiledi.

Bitcoin'deki düşüş sonrası piyasalarda en çok tartışılan konu, fiyatın yeniden 100 bin dolar seviyesini aşıp aşamayacağı oldu. Bu süreçte özellikle altın ile Bitcoin arasındaki değerleme farkı dikkat çekiyor.

ALTIN YÜKSELİYOR, BITCOIN GERİDE KALDI

Bitcoin, zirve seviyelerinden geri çekilirken altın fiyatları güçlü seyrini koruyor. Ons altın 5.000 doların üzerine çıkarak tarihi zirvelere oldukça yakın seviyelerde işlem görüyor.

Uzun süredir "Djital altın" olarak tanımlanan Bitcoin ile fiziksel altın arasındaki performans farkı ise son dönemde belirginleşmiş durumda.

PİYASA DEĞERİ FARKI YENİDEN AÇILDI

Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte iki varlık arasındaki toplam piyasa değeri farkı da genişledi.

Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 1,4 trilyon dolarken altının piyasa değeri ise yaklaşık 35,4 trilyon dolar olduğu hesaplandı.

Bu farkın, önceki yükseliş döneminde daraldığı ancak son dönemde yeniden açıldığı görülüyor.

100 BİN DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇ KAZANIYOR

Uzmanlar, altın ile Bitcoin arasındaki değerleme farkının tek başına fiyat artışı anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak bu farkın uzun süre korunmasının, Bitcoin üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Artan bu beklentilerle birlikte, yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının yeniden 100 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği yönündeki öngörüler de güç kazanıyor.