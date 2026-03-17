Citigroup, ABD Senatosu’nda kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme çalışmalarının sekteye uğraması nedeniyle Bitcoin tahminini 143 bin dolardan 112 bin dolara, Ethereum tahminini ise 4.304 dolardan 3.175 dolara indirdi.

Citi stratejisti Alex Saunders, düzenlemelerin piyasaya girişleri destekleyecek ana katalizör olduğunu ancak ABD’de seçim yılı olması nedeniyle yasa çıkarma fırsat penceresinin giderek daraldığına dikkat çekti.

SENARYOLARA GÖRE FİYAT ARALIKLARI: RESESYON KAPIDA MI?

Bankanın paylaştığı analizde farklı piyasa koşullarına göre uç senaryolar da yer aldı:

Resesyon Senaryosu: Olası bir ekonomik durgunlukta Bitcoin’in 58 bin dolara, Ethereum’un ise 1.198 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

İyimser Senaryo: Güçlü yatırımcı talebinin sürmesi halinde Bitcoin’in 165 bin dolar, Ethereum’un ise 4.488 dolar seviyelerini görebileceği belirtiliyor.

Banka, özellikle Ethereum’un kullanıcı aktivitesine olan duyarlılığını vurgularken; stablecoin ve tokenizasyon trendlerinin uzun vadede ilgiyi canlı tutabileceğini not etti.

SİYASİ TARTIŞMALAR VE TRUMP AİLESİ FAKTÖRÜ

ABD’de kripto düzenleme tasarısının yasalaşması için en az yedi Demokrat senatörün desteği kritik önem taşıyor. Ancak stablecoin kuralları üzerindeki anlaşmazlıklar ve seçim öncesi daralan zaman, tasarının geçme şansını zayıflatıyor. Öte yandan, bazı Demokratların seçilmiş yetkililerin kripto girişimlerinden kar elde etmesini yasaklayan maddeler ekleme talebi, tartışmaları alevlendirdi. Bu durumun, Trump ailesinin World Liberty Financial projesi üzerindeki incelemelerle daha da kritik bir hal aldığı ifade ediliyor.

70 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Citigroup, Bitcoin’in seçim öncesi süreçte 70 bin dolar seviyesini ana destek noktası olarak korumasını bekliyor. Bankaya göre piyasa, Washington’dan gelecek yasama haberlerini beklerken belirli bir bant aralığında hareket etmeye devam edecek.

