Pandemi dönemi ve sonrasındaki "içerik savaşları" nedeniyle milyarlarca dolar borçlanan yayın platformları, artık strateji değiştirdi. Sadece abone sayısını artırmaya odaklanan "harca ve büyü" dönemi kapandı; yerine borç ödeme ve kârlılık dönemi başladı. Bu değişim, küresel tahvil piyasasında bu şirketlerin kağıtlarına olan talebi patlattı.

Netflix "Şampiyonlar Ligi" Yolunda

Yıllarca "yüksek riskli" (high-yield) kategorisinde işlem gören Netflix tahvilleri, şirketin serbest nakit akışını rekor seviyelere çıkarmasıyla birlikte "yatırım yapılabilir" (investment grade) seviyeye göz kırpıyor. Finans analistleri, Netflix’in artık borç alan değil, borç kapatan bir makineye dönüştüğünü vurguluyor. Bu da şirketin tahvillerini, düşük riskle yüksek getiri arayan kurumsal yatırımcılar için bir "altın yumurtlayan tavuğa" dönüştürüyor.

Warner Bros. Discovery Borç Dağını Eritiyor

Birleşme sonrası devasa bir borç yüküyle karşı karşıya kalan Warner Bros. Discovery (WBD) cephesinde de işler yoluna giriyor. Şirketin agresif borç ödeme takvimi ve maliyet disiplini, piyasalarda güven tazeledi. Yatırımcılar, şirketin borçluluk oranının düşmesiyle birlikte ellerindeki tahvillerin değer kazanacağını öngörerek pozisyonlarını artırıyor.