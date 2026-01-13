Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Aralık dönemini kapsayan dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, dünya genelinde artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik gerginliklere rağmen Türkiye’nin mal ihracatında dayanıklı bir tablo sergilediği vurgulandı.

BOLU VE GİRESUN "MİLYARLAR KULÜBÜ"NE GİRDİ

Bakanlık verilerine göre, 2024 yılında 31 olan "1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı", 2025 yılı sonunda 33'e yükseldi. Bu başarıya en son eklenen iller ise Bolu ve Giresun oldu. Yıl genelinde toplam 46 ilde mal ihracatının artış göstermesi, üretimin Anadolu geneline yayıldığını kanıtladı.

İHRACATIN DEVLERİ: İLK 5 ŞEHİR

2025 yılı genelinde Türkiye ihracatının lokomotifi olan iller sıralamasında büyükşehirler yerini korudu:

İstanbul

Kocaeli

İzmir

Bursa

Tekirdağ

Aralık ayı özelinde ise İstanbul 5 milyar 688 milyon dolarla zirvede yer alırken, onu 3 milyar 6 milyon dolarla Kocaeli takip etti.

ARTIŞ REKORTMENLERİNDE SÜRPRİZ: ÇORUM LİSTEDE!

2025 yılında, bir önceki yıla göre ihracatını en çok artıran iller sıralamasında çarpıcı rakamlar ortaya çıktı:

Kocaeli: 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla ilk sırada.

Ankara: 1 milyar 978 milyon dolarlık katkı sağladı.

Çorum: 1 milyar 898 milyon dolarlık devasa artışla sanayi hamlesini perçinledi.

Bursa: 1 milyar 734 milyon dolar artış kaydetti.

İstanbul: 805 milyon dolarlık ek ihracat gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, bu güçlü tablonun küresel rekabetçiliği artırma ve pazar çeşitlendirme stratejileriyle desteklenmeye devam edeceğini bildirdi.