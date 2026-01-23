Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, bankacılık sektörünün genel görünümünü ve özellikle ilk kez konut alacakların krediye erişim engelini masaya yatırdı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dengeli ve sürdürülebilir büyüme vurgusu yapılarak, konut kredilerindeki sınırlamaların esnetilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı sinyali verildi.

KREDİ LİMİTLERİNDE "RİSK AĞIRLIĞI" DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemenin kalbinde, bankaların konut kredisi kullandırırken dikkate aldığı "risk ağırlığı" oranları yer alıyor. İlk evini alacak vatandaşlar için bu risk ağırlığının düşürülmesi hedefleniyor. Bu adım, bankaların daha az sermaye ayırarak daha yüksek tutarlarda kredi verebilmesinin önünü açacak. Mevcut sistemde, örneğin 4 milyon TL değerindeki bir ev için enerji sınıfına göre en fazla yüzde 50 oranında (2 milyon TL) kredi çekilebilirken, yeni düzenleme ile bu oranların yukarı çekilmesi bekleniyor.

"YÜZDE 90 KREDİ LİMİTİ 4 MİLYON TL'YE ÇIKABİLİR"

Emlak uzmanı Olcay Selvi, düzenlemenin detaylarının bir hafta içinde netleşeceğini öngörerek şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an düşük bedelli evlerde uygulanan yüzde 90 kredi kullanım oranının kapsamı genişletilebilir. Eskiden sadece 2 milyonluk evlerde geçerli olan bu yüksek oran, düzenleme ile 3-4 milyon TL bandındaki evleri de kapsayabilir. Hükümet burada konutu yatırım aracı olmaktan çıkarmaya çalışıyor"

FAİZLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ: HEDEF YÜZDE 2,39

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirimlerinin konut kredilerine yansımaya başladığını belirtti. Özelmacıklı, piyasadaki beklentiyi şu sözlerle özetledi:

Kredi limitlerinin belirlenmesinde hanehalkı gelirinin yüzde 60 sınırı esnetilebilir veya eşlerin kredi skorları ortak değerlendirilebilir.

Mevcut düşüş eğilimiyle birlikte konut kredisi faizlerinin önümüzdeki 2-3 hafta içinde yüzde 2,39 - yüzde 2,40 seviyelerine inmesi bekleniyor.

SOSYAL VE EKONOMİK DENGE GÖZETİLİYOR

Düzenlemenin sadece yeni konutları değil, satışların yüzde 70'ini oluşturan ikinci el konut piyasasını da kapsaması kritik bir ihtiyaç olarak görülüyor.

İkinci evini alacaklar için kısıtlamaların devam etmesi planlanırken, ilk kez ev sahibi olacaklar için kredi bariyerlerinin kaldırılmasıyla piyasada ciddi bir hareketlilik yaşanması öngörülüyor.