Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini kar ve sulu kar yağışına bıraktı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor. Başakşehir'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar zaman zaman sulu kar şeklinde yağıyor.

Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.