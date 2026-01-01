Kademeli Artıştan Sert Sıçramaya

IMEI harcındaki yükseliş ilk yıllarda görece kademeli ilerledi. 2020 yılında harç 1.838,70 TL’ye, 2021’de ise 2.006,20 TL’ye çıktı. Ancak asıl kırılma noktası 2023 yılında yaşandı. Yılın ilk yarısında 6.091,30 TL olan harç, Temmuz 2023’te tek kalemde 20.000 TL’ye yükseltildi. Bu adım, IMEI kayıt bedelinin seyrini tamamen değiştirdi.

Sonraki yıllarda artış hız kesmedi.

2024: 31.692 TL

2025: 45.614,20 TL

2026: 54.258 TL

Bu tablo, IMEI harcının artık yalnızca bir “kayıt bedeli” olmaktan çıktığını, doğrudan yüksek maliyetli bir vergi kalemi hâline geldiğini ortaya koyuyor.

Şahsi Kullanım Kavramı Anlamını Yitiriyor

Başlangıçta yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınmasını amaçlayan IMEI harcı, gelinen noktada şahsi kullanım için dahi caydırıcı bir seviyeye ulaşmış durumda. 2026 itibarıyla talep edilen 54 bin TL’lik bedel, birçok orta segment akıllı telefonun satış fiyatını geride bırakıyor. Bu durum, yurtdışından telefon getirmenin ekonomik avantajını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Tüketici Davranışları Değişti

IMEI harcındaki sert yükseliş, tüketici tercihlerinde de belirgin bir dönüşüme yol açtı.

Yurtdışından cihaz getirme oranı ciddi şekilde düştü.

Yerli satış kanalları ve kampanyalı operatör paketleri daha fazla tercih edilmeye başlandı.

İkinci el cihaz pazarı büyüme eğilimine girdi.

Geçici kullanım, eSIM ve ikinci cihaz gibi alternatif çözümler daha fazla gündeme gelir oldu.

Ekonomik ve Sosyal Etki

Dokuz yılda yaşanan %10.751’lik artış, yalnızca bireysel kullanıcıları değil, kayıt dışı kullanım tartışmalarını ve pazar dengelerini de etkiliyor. Harcın geldiği seviye, birçok kullanıcı için “ödenebilir” sınırın ötesine geçmiş durumda. Bu da IMEI harcını, kamuoyunda giderek daha fazla vergi yükü ve erişim engeli tartışmalarının merkezine taşıyor.