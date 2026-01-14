ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik güncel değerlendirmelerini içeren raporunu yayımladı. Kurum, 2026 yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 22, gösterge faiz tahminini ise yüzde 27 olarak açıkladı.

Raporda, ekonomik görünüme ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi. Bu yıl döviz kurunun, dezenflasyon sürecini destekleyici bir seyir izlemesinin beklendiği ifade edildi.

Ayrıca raporda, yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı öngörüsüne yer verildi.

DOLAR/TL BEKLENTİLERİNİ DE AÇIKLADI

ING Global'in döviz kuru beklentilerine de yer verilen raporda, dolar/TL için kısa vadeli tahminler paylaşıldı. Dolar/TL için 1 aylık tahmin 43,70, 3 aylık tahmin 45,10, 6 aylık tahmin 47,20 ve 12 aylık tahmin 51,00 olarak belirtildi.