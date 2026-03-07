Batman'da bir tırda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten konuya ilişkin açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda yol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir tırda arama yapıldı.
Aramada, araçta 25 düzensiz göçmen olduğu, göçmenlerin İran sınırından kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresince yapılan idari işlemlerin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Sürücü M.Ş.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA | Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır