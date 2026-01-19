KENT genelinde günün ilk ışıklarında da etkisini sürdüren yağış nedeniyle ana arterlerde araç trafiği durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, kentin her iki yakasında da yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü. Kar yağışının etkisi, özellikle E-5 karayolu Cevizlibağ mevkii ve çevresinde havadan görüntülendi.

ARA SOKAKLAR KARLA KAPLANDI

Kar yağışı, ana yolların yanı sıra ara sokaklarda da etkili oldu. Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy mevkii başta olmak üzere birçok semtte ara sokaklar tamamen karla kaplanırken, belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLAR YAĞIŞA HAZIRLIKLI YAKALANDI

Haftanın ilk gününde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların, yoğun yağıştan korunmak için şemsiyelerle önlem aldığı görüldü. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların buzlanma ile görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

(AA)