Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 23 Ocak 2026 tarihli bülteninde onayladığı sermaye artırım kararı hayata geçiyor.

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO), mevcut sermayesini nakden karşılanmak suretiyle iki katına çıkarma kararı aldı.

YÜZDE 100 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

Şirket tarafından yapılan açıklamalara ve SPK onayına göre, Frigo-Pak’ın 147.102.475 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 100 oranında artırılacak.

Bu işlem sonucunda şirketin kasasına 147.102.475 TL kaynak girişi sağlanırken, yeni sermaye tavanı 294.204.950 TL’ye yükselecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

• Başvuru: Şirket, sermaye artırımı için 9 Ocak 2026 tarihinde SPK’ya başvurdu.

• Onay: SPK, 23 Ocak 2026 tarihli bülteniyle başvuruyu onayladı.

• Başlangıç: Rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Ocak 2026 Çarşamba olarak belirlendi.

Yatırımcılar, yarından itibaren portföylerindeki FRIGO hisseleri oranında rüçhan haklarını kullanarak yeni pay alma hakkına sahip olacaklar.

Bedelli sermaye artırımı sürecinde hisse fiyatında da teknik düzeltme yapılması bekleniyor.