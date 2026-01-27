Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle başlattığı dev sosyal konut hamlesine hız kesmeden devam ediyor.

Ancak kura heyecanının ardından ismi listelerde yer almayan yüz binlerce vatandaş için şimdi gündem "para iadesi".

2026 yılı projeleri kapsamında kura çekimleri sürerken, kurada hak sahibi olamayan veya başvurusunu çeşitli sebeplerle iptal eden vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin TL tutarındaki katılım bedelinin akıbetini araştırıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

İADE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmelere göre iade süreci kura sonuçlarının netleşmesiyle birlikte başlıyor.

Hak sahibi olamayan vatandaşların ücret iadeleri, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde hesaplara yansıtılmaya başlanıyor.

Sürecin, bankalarla yapılacak iletişime bağlı olarak en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor.

BANKA ŞUBESİNE GİTMEYE GEREK KALMAYABİLİR

Vatandaşların iade işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için başvuru yaptıkları bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) şubelerine gitmeleri zorunlu değil.

Teknolojik altyapı sayesinde iadeler şu kanallardan kolayca alınabiliyor:

• ATM’ler: Başvuru yapılan bankanın ATM’leri üzerinden kartsız işlem veya kartlı işlem menüleri.

• Mobil Bankacılık: İlgili bankanın mobil uygulaması üzerinden iade talebi veya hesap kontrolü.

• Şubeler: Dijital kanalları kullanmayan vatandaşlar için banka şubeleri.

Süreci hızlandırmak isteyen Halkbank, vatandaşlar için özel bir "TOKİ İade Ekranı" oluşturdu. Halkbank üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, bankanın web sitesindeki ilgili ekrana;

• T.C. Kimlik Numaralarını,

• Başvuru esnasında belirttikleri cep telefonu numaralarını girerek güvenlik doğrulamasının ardından iade sürecini saniyeler içinde başlatabiliyorlar.

TOKİ BAŞVURU İADESİ EKRANI



AMAN DİKKAT: PARANIZ YANMASIN!

TOKİ ve banka yetkilileri, iade sürecinde mağduriyet yaşanmaması için iki kritik noktaya dikkat çekiyor:

• IBAN Uyuşmazlığı: İadenin yapılacağı IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır. Eş, dost veya akraba hesabına iade işlemi güvenlik gerekçesiyle yapılmamaktadır.

• Kesintisiz İade: 5.000 TL’lik başvuru ücreti (veya proje özelinde belirlenen tutar), herhangi bir dosya masrafı veya işlem ücreti kesintisi olmaksızın tam tutar olarak iade edilir.

Kurası henüz çekilmeyen projeler için bekleyiş sürerken, ismi çıkmayan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili banka kanallarını kontrol etmeleri öneriliyor.