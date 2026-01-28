Bölgesel diplomaside ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk resmi Moskova ziyaretini gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi beklenirken; tüm bu yoğun veri ve diplomasi trafiği eşliğinde Borsa İstanbul’un yeni güne dengeli ve yatay bir başlangıç yapacağı öngörülüyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

NETCD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 28 – 29 – 30 Ocak’ta toplanacak.

AKHAN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 28 – 29 – 30 Ocak’ta toplanacak.

ANHYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru

AKBNK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 30 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

AKBNK – 1.141 gün vadeli 15 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı 30 Ocak’ta tamamlanacak.

AKSGY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA- (tr)’den AA(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

AKENR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ALFAS – Şirketi, ECOGR’den 13,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

BJKAS – Futbolcusu Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya 21 milyon euroya satıldığı açıklandı.

BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 30 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

BRKVY – AKBNK tarafından gerçekleştirilen 305 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

CRFSA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA-(tr)’den A+(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

CWENE – Şirketin, 10,7 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

DMRGD – şirket kayıtlı sermaye yavanının 450 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

DOAS – Şirketin, Skoda markalı binek otomobillerin Suriye’deki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, şirket tarafından yerine getirilmesini kapsayan niyet mektubu imzaladığı açıklandı.

CEOEM – Şirketin, 31 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

DGATE – Şirketin, Vodafone Dağıtım ile imzalanan sözleşme kapsamında, Apple markalı ipad ürünleri için Apple ile distribütörlük sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Bakanlık tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 29 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

ENJSA – Enerjisa Müşteri Çözümleri’nin Çankırı Eldivan’da planladığı 21 MWm/15 MWe gücündeki depolamalı GES projesi için verilen ön lisansın iptal edilmesi ve başvurunun reddine ilişkin EPDK kararına karşı açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

FLAP – Şirketin, Ankara’da 894 m 2 ’lik duran varlığı 81 milyon TL’ye alacağı açıklandı.

GLCVY – AKBNK tarafından gerçekleştirilen 304,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

GUBRF – Yarımca Tesislerindeki depo yatırımının 24 ay içinde tamamlanmasının ve yatırım maliyetinin 1,1 milyar TL olmasının beklendiği açıklandı.

HATSN – Yüzer havuz projesinin izin belgesinin alınarak faaliyetlerine başladığı açıklandı.

ISCTR – 152 gün vadeli 5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISCTR – Yurt dışında 500 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı, 30 Ocak’ta tamamlanacak.

KLSER – Kobirate ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

KGYO – İstanbul Eyüpsultan’daki şirkete ait olan 6 adet bağımsız bölüm üzerine, QNBTR lehine 459,1 milyon TL tutarında ipotek tesis işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

MGROS – Şirketin, Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilmekte olan 43 dağıtım merkezindeki çalışanları (7.875) bünyesine kattığı açıklandı.

MIATK – Pedal Destekli Yerli Paylaşımlı Elektrikli Bisiklet isimli yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı, proje bütçesinin 4,3 milyon TL olduğu açıklandı.

MIATK – Şirketin, NATO NCIA nezdinde tanımlı tedarikçi olduğu, NCIA’nın Web Asset Security Assessment Grey Box Web Penetration Testing isimli siber güvenlik ihalesine teklif sunduğu açıklandı.

MEPET – Pay geri alım programının başlatılmasına, 2.000.000 adet paya karşılık 40 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

NUCHM – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

NETAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB (tr)’den BBB-(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

OTKAR – Şirketin, Automecanica S.A.’nın sermayesinin %96,77’sine karşılık gelen paylarını satın almak üzere mevcut ortaklarla bir Mutabakat Zaptı imzaladığı, şirket değerinin 87,8 milyon euro olarak belirlendiği açıklandı.

OYYAT – 49 gün vadeli 700 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ONSCM – Şirketin, Polonya’da Oncosem sp. z o.o. unvanlı şirketinin kurulacağı açıklandı.

QNBTR – 1.835 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – 742 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PNSUT – 148 gün vadeli 165 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PEKGY – Birkan Güven tarafından 225.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RUBNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 12 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SKBNK – Yurt dışında 3.834 gün vadeli 350 milyon dolar dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SUWEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SANFM – Şirket ile Öz – İplik İş Sendikası arasındaki TİS’in 3 yıllık yenilendiği açıklandı.

TATGD – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

TEHOL – DLT Turizm’in Tera Turizm tarafından devir alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

TRHOL – TMSF tarafından ihale edilecek olan PPR Holding’in bağlı ortaklıkları olan Papara Elektronik Para, Papara Sigorta, Papara Teknoloji ve Papara Menkul Değerler’in ihalesi kapsamında şirketin değerlendirme yaptığı açıklandı.

ZERGY – Şirket portföyünde yer alan Kocaeli Kartepe’deki 1.110 adet bağımsız bölümden oluşan Zeray Harmony City Projesi kapsamında, Yapı Ruhsatı Belgelerinin alındığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 17,92 – 17,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 298.795 adet pay 72,15 – 72,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MIATK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.500.000 adet pay 37,86 – 39,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

TERA – Tera Portföy tarafından 4.920.999 adet alış ve 2.809.223 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,14’e yükseldi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 47.695.262 adet alış ve 151.364 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,32’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

FRIGO – Şirket sermayesi bugün 147,1 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 147,1 milyon TL nakden artışla 294,2 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 8,555 TL’ye denk gelmekte.

MANAS – Şirket sermayesi yarın 165,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 165,5 milyon TL nakden artışla 331,1 milyon TL’ye yükseltilecek.

SODSN – Şirket sermayesi yarın 15 milyon TL’den %700 oranında bedelsiz olarak 105 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilecek.

NE OLACAK?

Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi