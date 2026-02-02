İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert geri çekilmeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Bankaya göre piyasada “sert düşüş” olarak görülen hareket, kalıcı bir trend değişiminden ziyade geçici bir düzeltme niteliği taşıyor.

UBS analistleri, altındaki gerilemenin birkaç temel başlıkta okunması gerektiğini vurguluyor. Buna göre, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, doların kısa vadeli güçlenmesi ve jeopolitik risklerdeki görece sakinleşme, altın üzerinde baskı yarattı. Ancak banka, bu faktörlerin uzun vadeli görünümü bozacak güçte olmadığını savunuyor.

Raporda özellikle enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının politikalarına dikkat çekiliyor. Küresel çapta faiz indirimlerine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret eden UBS, bu sürecin yeniden hız kazanması halinde altına olan talebin toparlanabileceğini belirtiyor. Merkez bankalarının altın alımlarının da orta–uzun vadede fiyatları destekleyen önemli bir unsur olmaya devam ettiği kaydediliyor.

UBS’ye göre yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine makro resme bakması gerekiyor. Banka, “paniğe dayalı satışların” sağlıklı bir gösterge olmadığını, mevcut geri çekilmenin teknik bir düzeltme olarak okunabileceğini ifade ediyor.

Özetle UBS, altın cephesinde yaşanan düşüşün “göründüğü kadar olumsuz olmadığı” görüşünde. Bankaya göre piyasalar kısa vadede dalgalı seyredebilecekken, orta vadede altının dengelenme ve yeniden güçlenme potansiyeli korunuyor.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan değerlendirmeler kurum görüşlerini yansıtmaktadır.