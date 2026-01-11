Küresel piyasalar 2026 yılına hızlı bir giriş yaparken, yatırım devlerinden J.P. Morgan, ABD borsalarında işlem gören üç kritik şirket için yeni analizlerini paylaştı. Teknoloji, sanayi ve otomotiv sektörlerini kapsayan raporda, özellikle hedeflenen fiyat seviyeleri yatırımcılar arasında heyecan yarattı. Bazı analistlerin bu hisseler için öngördüğü %40'a varan prim potansiyeli, "Yeni bir boğa piyasası mı başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

PARKER HANNIFIN (PH): "PREMIUM BÜYÜME MAKİNESİ"

Sanayi ve havacılık sektörünün dev ismi Parker Hannifin (PH), J.P. Morgan'ın radarına en güçlü giren şirketlerden biri oldu. Analist Stephen Tusa, şirket için "Overweight" (Ağırlığını Artır) notuyla takibi başlattı.

HEDEF Fiyat: 1.050 USD

Öne Çıkan Gündem: Şirketin 2026 yılı için 21,14 milyar dolar ciro hedeflemesi ve havacılık segmentindeki güçlü sipariş ivmesi.

Potansiyel: Mevcut 921 USD seviyelerinden bakıldığında, J.P. Morgan %14'lük bir artış beklerken, piyasadaki bazı agresif tahminler hissenin 1.100 USD sınırını aşabileceğini öngörüyor.

VERISIGN (VRSN): %40 PRİM POTANSİYELİ BURADA MI?

İnternet altyapısının temel taşı olan Verisign (VRSN), Nasdaq endeksinin en dikkat çeken kağıtlarından biri. J.P. Morgan hedef fiyatını 271 USD'ye revize ederken, piyasadaki diğer büyük kurumlar (örneğin Robert W. Baird) hisse için 325 USD hedefiyle %41'lik dev bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Görünüm: .com alan adı kayıtlarındaki istikrarlı büyüme ve siber güvenlik talebindeki artış, hisseyi "güvenli liman" statüsünde tutuyor.

Teknik Durum: 249 USD bandında işlem gören hisse için 288 USD seviyesi analistlerin konsensüs (ortalama) hedefi konumunda.

FORD MOTOR CO. (F): OTONOM SÜRÜŞ DEVRİMİ

Otomotiv devi Ford, CES 2026 fuarında yaptığı "Eyes-off" (göz kapalı) otonom sürüş duyurusuyla gündeme damga vurdu. J.P. Morgan raporunda, Ford'un Level 3 otonom sürüş teknolojisini 2028 yılına kadar 30 bin dolarlık yeni elektrikli araç platformuna entegre etme planı vurgulanıyor.

Stratejik Hamle: Ford, otonom teknolojiyi sadece lüks segmentte değil, "herkesin alabileceği" araçlarda sunarak Tesla'ya ciddi bir rakip olmayı hedefliyor.

Analist Beklentisi: Mevcut fiyat 14,20 USD seviyelerinde olsa da, otonom sürüş yazılım gelirlerinin gelecekte hisse çarpanlarını yukarı çekmesi bekleniyor.