Wall Street’in en büyük bankalarından JPMorgan’dan teknoloji endeksleri ve özellikle Nasdaq’a ilişkin önemli bir uyarı geldi. Bankanın üst düzey stratejistleri, mevcut piyasa koşullarının yatırımcılar tarafından hafife alındığını ve yaklaşan bir risk dalgasının Nasdaq’ta daha sert dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Analistler, ABD piyasalarının güçlü görünmesine rağmen jeopolitik belirsizlikler, varlık fiyatlarındaki aşırı ısınma ve volatilitenin düşük olması gibi faktörleri “sessiz fırtına” benzetmesiyle tanımlıyorlar. JPMorgan’a göre bu riskler henüz fiyatlanmadı ve Nasdaq endeksinde bir düzeltme veya sert satış dalgası tetikleyebilir.

Bankanın risk değerlendirmesinde yatırımcı güveninin kırılganlığına dikkat çekilirken, portföylerin fazla teknoloji ağırlıklı olması durumunda olası bir düşüşün etkisinin daha derin olabileceği vurgulanıyor. JPMorgan, piyasa sinyallerinin dikkatle izlenmesi ve risk yönetimine öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor.