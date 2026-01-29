Citibank (Citi Research), 5.000 dolar psikolojik sınırının aşılmasının ardından yayınladığı acil durum notunda beklentilerini radikal şekilde yukarı çekti.

Banka, Trump’ın "Greenland tarifeleri" ve müttefik ülkelere yönelik sert gümrük vergisi hamlelerinin jeopolitik risk primini kalıcı hale getirdiğini belirtti.

• Yeni Tahmin: Citi, ons altının yılın ikinci çeyreğinde 6.500 dolar seviyesini test edeceğini öngörüyor.

• Trump Etkisi: Analistler, "Trump BEYAZ Saray'da kaldığı sürece piyasada öngörülebilirlik azalıyor, bu da yatırımcıyı tek güvenli liman olan fiziksel altına hapsediyor" vurgusunu yaptı.

JPMORGAN: “FİNANSAL SİSTEM ALTIN ÜZERİNE YENİDEN KURULUYOR”

JPMorgan stratejistleri, 5.000 doların üzerindeki kalıcılığın teknik bir "kopuş" olduğunu ifade etti.

Bankanın raporuna göre, Trump yönetiminin Fed üzerindeki baskısı ve doların rezerv statüsüne dair tartışmalar, altına olan talebi spekülatif bir araçtan "zorunlu bir varlığa" dönüştürdü.

NEDEN “TRUMP KALDIĞI SÜRECE”?

Haberde yer alan analizlere göre, yükselişin devamı şu üç temel Trump politikasına bağlanıyor:

Gümrük Vergisi Savaşları: Ticaret savaşlarının büyümesi küresel enflasyonu körüklüyor.

Fed Bağımsızlığı Tartışmaları: Faiz politikalarına yapılan müdahaleler dolara olan güveni sarsıyor.

Jeopolitik Belirsizlik: "Önce Amerika" vizyonuyla sarsılan ittifaklar, merkez bankalarını rezervlerini hızla altına çevirmeye itiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.