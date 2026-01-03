Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Sparkasse bankasında gerçekleşen ve "filmleri aratmayan" soygunun detayları Alman kamuoyunda şok etkisi yarattı. 24-28 Aralık tarihlerini kapsayan 5 günlük Noel tatili boyunca bankada mesai yapan hırsızların, hedeflerinden çok daha büyük bir vurgun yaptığı anlaşıldı.

3 BİN 250 KASA ÖZEL MATKAPLARLA PATLATILDI

Hırsızların, bankanın kiralık kasa dairesine girerek 2 bin 500 müşteriye ait toplam 3 bin 250 kasayı özel matkaplarla açtığı belirlendi. Kasalardan nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda altın, mücevher, ziynet eşyası ve hisse senedi çalındı. İlk belirlemelere göre çalınan varlıkların toplam değerinin 100 milyon euro barajını geçtiği bildirildi.

EN ÇOK GÖÇMEN KÖKENLİ VATANDAŞLAR VE TÜRKLER MAĞDUR

Soygunun ardından mağdurların kimliklerine dair bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Mağdurların büyük çoğunluğunun kentte yaşayan göçmen kökenli vatandaşlar olduğu ifade edildi. İlk tespitlere göre kasası açılan Türk vatandaşı sayısının 100 ile 150 arasında olduğu kaydedilirken, mağdur Türklerin kurduğu iletişim grubunda şimdiden binin üzerinde üye toplandığı belirtildi.

POLİS "ÖZEL GÖREV GÜCÜ" KURDU

Gelsenkirchen polisi, soygunun birinci haftasında failleri yakalamak için "Özel Görev Gücü" adıyla uzman bir birim oluşturdu. Güvenlik kamerası görüntülerini ve kaçış rotalarını inceleyen birim, henüz somut bir ipucuna ulaşılamadığını açıkladı. Polis sözcüsü, operasyonun profesyonelce ve uzun süre planlanmış olduğunu, hırsızların kullandıkları özel matkapları bile olay yerinde bırakmayarak yanlarında götürdüğünü vurguladı.

TATİL FIRSAT BİLİNDİ

Soygunun, Almanya’da bankaların ve resmi kurumların kapalı olduğu 24-28 Aralık tarihleri arasındaki Noel tatilinde gerçekleştirilmesi, hırsızların zamanlama konusundaki titizliğini ortaya koydu. Şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılamazken, polisin geniş çaplı araştırması sürüyor.