Hark Adası'nın bağlı olduğu Buşehr eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, "ABD saldırısına uğramasına rağmen, Hark Adası'ndan petrol ihracatı normal şekilde devam ediyor ve ilgili şirketler ada üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "ABD saldırısı sonucu askeri personel ya da siviller arasında can kaybı yok." bilgisi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı HEDEF aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.