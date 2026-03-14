Tüpraş’ın fiyat tablosu, pek çok hissenin aksine "yeşil" ağırlıklı bir seyir izliyor:

• Zirveye Yakın Seyir: Cuma gününü 263,5 TL seviyesinden kapatan hisse, yıllık bazda yüzde 101,31 oranında prim yaparak yatırımcısına 1 yılda parasının iki katından fazlasını kazandı.

• Kısa Vadeli Güç: Piyasadaki negatif havaya rağmen son bir ayda yüzde 18,91, son bir haftada ise yüzde 2,13 yükseliş kaydeden hisse, yıllık zirvesi olan 277,25 TL’ye oldukça yakın bir bölgede tutunuyor.

• Yüksek Likidite: Günlük 11.3 milyar TL'lik işlem hacmi, Tüpraş'ın kurumsal yatırımcılar için ana güven duraklarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

ARACI KURUMLARDAN "TAM DESTEK": HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Hisseye dair beklentiler sadece teknik verilerle değil, temel analiz raporlarıyla da destekleniyor.

Mart 2026 itibarıyla piyasanın dev isimleri Tüpraş için şu öngörülerde bulunuyor:

• Ortalama Hedef 275 TL: Takip edilen 13 aracı kurumun analizine göre Tüpraş için ortalama hedef fiyat 275,68 TL olarak belirlendi. Bu, hissenin mevcut seviyelerinden yaklaşık yüzde 28'lik bir prim potansiyeli daha taşıdığı anlamına geliyor.

• Model Portföylerin Vazgeçilmezi: İş Yatırım gibi öncü kurumlar, hisseyi model portföylerinde tutmaya devam ederken "al" ve "tut" tavsiyeleriyle Tüpraş'ın stratejik önemine dikkat çekiyor.

TUPRS NEDEN POZİTİF AYRIŞIYOR?

Piyasa uzmanları, Tüpraş’taki bu direnci 2025 yılının son çeyreğindeki güçlü kârlılık verilerine ve enerji sektöründeki stratejik konumuna bağlıyor.

Bankacılık endeksindeki sert düşüşlerin aksine, Tüpraş’ın küresel enerji fiyatlarındaki değişimleri lehine çevirme kapasitesi, hisseyi "savunmacı bir kale" haline getirmiş durumda.

