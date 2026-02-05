Sukuk, küresel İslami finans sektörünün en önemli sermaye piyasası ürünlerinden biri olarak öne çıkarken, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı haline geldi.

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraçların ortalama vadesi 139,9 gün olurken, ihraçların yüzde 99,53'i yönetim sözleşmesine dayalı, yüzde 0,5'i alım satıma dayalı olarak gerçekleştirildiği görüldü.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 90,65’i nitelikli yatırımcıya satış yoluyla yapıldı. Halka arz yoluyla yapılan satışların oranı yüzde 9,33, tahsisli satışların oranı ise yüzde 0,02 oldu.

Geçen yıl en fazla sukuk ihracı 76,3 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından yapıldı. Albaraka Türk 49,3 milyar lira, Emlak Katılım Bankası 39,7 milyar lira, Vakıf Katılım Bankası 27,1 milyar lira, Türkiye Finans 12,4 milyar lira, Kuveyt Türk 5,6 milyar lira, Dünya Katılım Bankası 2,5 milyar lira ve Hayat Finans 1 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

SON 12 YILDA 740,5 MİLYAR LİRALIK SUKUK İHRACI

İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 2013'ten 2025 sonuna kadar toplamda 740,5 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleşirken, bu ihraçların ortalama vadesi 140,9 gün oldu.

Sukuk yapısına göre ihraç hacimlerine bakıldığında, 659,8 milyar lirası yönetim sözleşmesine dayalı olarak belirlenirken, 78,1 milyar lirası hibrit yapıya, 1,4 milyar lirası alım satıma dayalı ve 1,2 milyar lirası sahipliğe dayalı şekilde ihraç edildi.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 86,1'i nitelikli yatırımcıya satış şeklinde gerçekleştirilirken, yüzde 8,6'sı halka arz yoluyla, yüzde 5,3'ü ise tahsisli satış yoluyla yapıldı.

12 yıllık dönemde en fazla sukuk ihracı 178,3 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından gerçekleştirildi. Albaraka Türk 133,6 milyar lira, Emlak Katılım Bankası 125,7 milyar lira, Vakıf Katılım Bankası 116,5 milyar lira, Kuveyt Türk 98,4 milyar lira ve Türkiye Finans 84,6 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.