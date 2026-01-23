Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "PKK silahlı terör örgütüne" üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda CHP’li isim katıldı.

Duruşmada 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer savunmasını yaptı. Özer, savunmasında suçlamaları reddetti. Mahkemede verilen aranın ardından karar açıklandı. Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi.

(İHA)