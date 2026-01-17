Üretimindeki meşakkat ve yılda sadece bir kez hasat edilebilmesi safranı paha biçilemez kılıyor.

Ancak fiyatların 900 bin TL/kg bandına ulaşması, taklitçilerin iştahını kabarttı. Uzmanlar, "Ucuz safran olmaz, sahtesi olur" diyerek tüketicileri uyarıyor.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Safranın üretim süreci tam bir sabır sınavı. Her yıl sadece ekim ve kasım aylarında hasat edilen bitkiden, yalnızca 1 kilogram ürün elde edebilmek için yaklaşık 450 bin çiçek dalının toplanması gerekiyor. Her bir çiçekten sadece 3 adet değerli iplikçik çıkıyor.

Kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyayabilme gücüne sahip olan safran; gıda, ilaç, kozmetik ve boya sanayisinin vazgeçilmezi konumunda.

TABAKTA NE VAR: SAFRAN MI, AT KILI MI?

Yüksek fiyatı nedeniyle genellikle gramla satılan safran, tağşiş (hileli ürün) listelerinin de başında geliyor. Denetimlerde ve laboratuvar analizlerinde, "safran" etiketiyle satılan paketlerin içinden çıkanlar ise pes dedirtiyor:

• Boyanmış mısır koçanı iplikleri (mısır püskülü),

• At kılı,

• Hindistan cevizi lifleri.

Bu maddeler gıda boyalarıyla renklendirilerek gerçeğinden ayırt edilmesi zor hale getiriliyor ve yüksek fiyatlarla vatandaşa satılıyor.

UZMANINDAN "MATEMATİK" UYARISI: "100 LİRAYA 1 GRAM OLMAZ"

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, piyasadaki fiyat dengesizliğine dikkat çekerek tüketicilere kritik uyarılarda bulundu. İran, Fransa ve İspanya'nın üretimde LIDER olduğunu belirten Manavoğlu, şunları söyledi:

"İran safranı üst segmenttedir ve şu an kilosu 800-900 bin liralara kadar çıkıyor. Vatandaşlarımız şunu bilmeli; 1 gram safranı 100 liraya almak mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Avuç içine sığan bir tutam safran bile ancak 3-4 gram gelir. Çok güçlü bir renklendirici olduğu için 2-3 gram gerçek safran yemeklerde çok uzun süre yeterli olur. Güvenilir olmayan yerlerden, piyasa değerinin çok altında satılan ürünlere itibar etmeyin."