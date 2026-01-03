Kış sezonunun tam ortasında Kocaeli’nin zirvesi Kartepe’den turizm sektörünü sarsan bir haber geldi.

Bölgenin en büyük tesislerinden biri olan Kartepe Green Park Otel, Kartepe Belediyesi tarafından yapılan sıkı denetimler sonucunda faaliyetten men edildi.

KARTALKAYA FACİASI MİLAT OLDU

Alınan bu sert kararın arkasında, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük bir trajedi yatıyor.

21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, denetim mekanizmalarını tamamen değiştirdi.

Bu olayın ardından Türkiye genelindeki kış otellerinde başlatılan "sıfır tolerans" politikası kapsamında Kartepe’deki tesisler de mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde Green Park Otel’de yangın ve doğal afetlere karşı hayati eksiklikler tespit edildi.

İKİNCİ ŞANS DA DEĞERLENDİRİLEMEDİ

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre süreç şöyle işledi:

• Tespit: İlk denetimde eksiklikler belirlendi ve otel yönetimine bunları gidermesi için süre tanındı.

• Tadilat İzni: İşletmeciler, kar sezonu öncesi eksikleri gidermek ve tadilat yapmak için belediyeden izin aldı.

• Sonuç: Yapılan ikinci denetimde, risk oluşturan unsurların hala giderilmediği görüldü.

Can güvenliğini riske atacak bu durum karşısında Kartepe Belediyesi ekipleri mühürleme prosedürünü başlattı.

Ekiplerin önümüzdeki Pazartesi günü tesise giderek mühürleme işlemini resmen gerçekleştireceği öğrenildi.

KAR SEZONU BOYUNCA KAPALI

Alınan karar gereği Green Park Otel, kış turizminin en yoğun olduğu bu dönemde konaklama hizmeti veremeyecek.

Bu durumun hem otel işletmesini hem de bölge turizmini etkilemesi bekleniyor.

Ancak mühürleme kararının kapsamı sadece konaklama tesisleriyle sınırlandırıldı.

Otel bünyesinde gerçekleştirilen ATV turları ve benzeri dış mekan aktivitelerinin mühürleme kararından etkilenmediği ve hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Kartepe Belediyesi, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ilçe genelindeki denetimlerin aralıksız süreceği mesajını verdi.