Alınacak personelin 7'si engelli, 11'i ise eski hükümlü statüsünde olacak.

İlanlara başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden 16 Ocak'a kadar yapılabilecek. Tekniker ve veri giriş operatörü alımında KPSS şartı aranacak. Büro personeli aday listesi ise noter aracılığıyla belirlenecek.

Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacak. Duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacak.

(AA)