Borsa İstanbul'da işlem gören Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY), Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden otel ve devre mülk projesine ilişkin uzun süredir devam eden hukuki süreçte önemli bir kazanım elde etti.

Şirket, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde görülen iptal davasının kendileri lehine sonuçlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

CEZAYA DAYANAK OLAN YAPI TATİL ZAPTI GEÇERSİZ SAYILDI

Davanın geçmişine bakıldığında; Marmaris Belediye Encümeni, 22 Ocak 2025 tarihli kararı ile Kızılbük GYO'nun projesine yönelik yıkım ve 43.059,91 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulamıştı.

Bu cezanın tahsili amacıyla da Şubat 2025'te bir ceza ihbarnamesi düzenlenmişti. Şirket, yürütmenin durdurulması ve işlemlerin iptali talebiyle konuyu hızlıca yargıya taşımıştı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 2026/662 sayılı nihai kararı ile davanın seyri tamamen değişti. Mahkeme;

• Belediyenin uyguladığı yıkım ve para cezası kararlarının dayanağını oluşturan "yapı tatil zaptının" halihazırda daha önce başka bir yargı kararıyla iptal edilmiş olduğuna dikkat çekti.

• Dayanak zaptın geçersiz olması nedeniyle, encümen tarafından verilen yıkım, para cezası ve bunlara bağlı düzenlenen ceza ihbarnamesinde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti.

İŞLEMLER ŞİRKET LEHİNE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararı doğrultusunda, Marmaris Belediyesi tarafından Kızılbük GYO'ya yönelik uygulanan tüm cezai ve idari işlemler yasal olarak iptal edildi.

KAP'a yapılan açıklamada, yargı kararının projenin hukuki durumu üzerindeki belirsizlikleri kaldırdığı ifade edildi. Kararın ardından şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören KZBGY payları saat 15:38 itibarıyla yüzde 1 artıda 3,32 liradan fiyatlandı.

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