Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı konut satış verileri, uluslararası gayrimenkul piyasasında Türkiye’nin kan kaybettiğini ortaya koydu. 2012 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası ile başlayan yükseliş trendi, 2022'deki zirvenin ardından yerini sert bir düşüşe bıraktı.

2025 yılında yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, yabancıya satışın toplam konut satışları içindeki payını da yüzde 1,3'e kadar düşürdü.

RUSLAR ZİRVEYİ BIRAKMADI, İSTANBUL İLK SIRADA

Satış adetleri düşse de alıcı profili ve tercih edilen şehirlerde sıralama değişmedi. 2025 yılında Türkiye’den en çok konut alanlar yine Rusya vatandaşları oldu.

En Çok Alım Yapan Ülkeler:

• Rusya: 3.649 konut

• İran: 1.878 konut

• Ukrayna: 1.541 konut

Şehir bazında bakıldığında ise İstanbul, yabancıların gözdesi olmaya devam etti.

Toplam satışların yüzde 37'si İstanbul'da gerçekleşirken (7.989 konut), onu 7.118 konutla Antalya ve 1.800 konutla Mersin takip etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: "FİYAT AVANTAJINI KAYBETTİK"

Rakamlardaki bu sert düşüşü değerlendiren sektör profesyonelleri, sorunun kaynağında "fiyat artışları" ve "bürokrasi" olduğuna işaret ediyor.

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, Türkiye'de konut yatırımının geri dönüş süresinin (amortisman) bazı bölgelerde 30 yıla kadar çıktığına dikkat çekti.

Tekçe, "Fiyat avantajını kaybetmemiz nedeniyle uluslararası yatırımcı; Dubai, İspanya ve Yunanistan gibi geri dönüşün daha hızlı olduğu ülkelere yöneliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: "VATANDAŞLIK DEĞİL, ALTIN VİZE"

Sektörün yeniden canlanması için vatandaşlık odaklı satıştan ziyade "oturum izni" odaklı modellere geçilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, bürokrasinin sadeleştirilmesini talep ediyor.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin, yabancı yatırımcının "sermaye getiren ortak" olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yatırımcının süreçleri tek bir merkezden yönetilmeli. Tapu, vergi ve ikamet işlemleri sadeleştirilmeli. Bölge ve ürün bazlı teşviklerle Türkiye yeniden 'güvenli ve kazançlı ülke' konumuna taşınmalı."

GİGDER Başkanı Tekçe ise "Gümüş ve Altın Vize" gibi programlarla gayrimenkul edinim süreçlerinin kolaylaştırılmasının, 2026 yılında ibreyi yeniden yukarı çevirebileceğini belirtti.