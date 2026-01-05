Sektörde dengeleri değiştirecek karar, Kurul'un yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda geldi. Koruma Klor'un piyasa kurallarını ihlal ederek haksız kazanç sağladığı ve rekabeti bozduğu iki ana başlıkta tespit edildi.

İHALELERDE "DANIŞIKLI" TEZGAH (333 MİLYON TL)

İlk soruşturma, kamu ve özel sektör ihalelerine odaklandı. Kurul, Koruma Klor’un bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerle (KOBİ) gizli bir koordinasyon içine girdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, şirketin ihalelerde rekabet ortamını ortadan kaldırmak amacıyla diğer firmalarla "danışıklı" hareket ettiği saptandı. İhalelerin sonucunu önceden belirlemeye yönelik bu organize hareket nedeniyle, Koruma Klor ve işbirliği yaptığı teşebbüslere toplam 333 milyon TL’yi aşan ceza kesildi.

RAKİPLERİ YOK ETMEK İÇİN "YIKICI FİYAT" (164 MİLYON TL)

İkinci soruşturma ise şirketin tek başına gerçekleştirdiği "hakim durumu kötüye kullanma" eylemine yönelikti.

Kurul, Koruma Klor’un pazardaki finansal gücünü bir silah gibi kullandığını tespit etti. Şirketin, ürünlerini maliyetinin altında fiyatlarla piyasaya sürerek (yıkıcı fiyatlama), daha az sermayeye sahip rakiplerini zarar ettirmeyi ve pazar dışına itmeyi hedeflediği belirlendi.

Bu stratejik ihlal nedeniyle şirkete ayrıca 164 milyon TL idari para cezası verildi.

TOPLAM FATURA: 497 MİLYON TL

Her iki soruşturmanın sonucunda; ihaleye fesat karıştırma benzeri eylemler ve pazar gücünün kötüye kullanılması nedeniyle Koruma Klor'a kesilen toplam ceza 497 milyon TL'yi aştı.

Bu karar, sanayi sektöründe son dönemde verilen en yüksek rekabet cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.