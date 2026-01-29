Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, kredi kartları günlük harcamalarda yaygın şekilde kullanılsa da, kullanıcıların acil nakit ihtiyacında başvurduğu nakit avans uygulaması, finansal sistemde en yüksek maliyetli borçlanma yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılında yürürlüğe giren güncel bankacılık düzenlemeleri ve faiz politikalarındaki değişiklikler ise nakit avans kullanımında yeni bir döneme işaret ediyor.

NAKİT AVANS KLASİK KREDİ GİBİ İŞLEMİYOR

Birçok kart kullanıcısı nakit avansı, kredi kartı limitinin doğal bir parçası olarak görse de, bu işlem aslında geri ödeme planı bulunmayan ve faizi paranın çekildiği andan itibaren işlemeye başlayan bir acil borçlanma yöntemi olarak değerlendiriliyor.

İhtiyaç kredilerinde borç aylık taksitlerle ödenirken, nakit avansta hesap kesim tarihi beklenmiyor ve kullanılan tutar için günlük faiz yükü oluşmaya başlıyor.

MALİYET YALNIZCA FAİZLE SINIRLI KALMIYOR

Nakit avans işlemlerinde yük yalnızca faiz oranlarından ibaret değil. İşlem sırasında uygulanan nakit çekim komisyonu da ana paraya eklenerek daha başlangıç aşamasında toplam borcu yükseltiyor.

Bu durum, kısa süreli kullanımda bile geri ödeme tutarının beklenenden daha hızlı artmasına yol açabiliyor.

KREDİ NOTU ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ YARATABİLİYOR

Bankaların risk değerlendirme sistemleri, sürekli nakit avans kullanımını çoğu zaman nakit akışı sorunu ya da likidite riski göstergesi olarak yorumlayabiliyor.

Kredi kartı limitinin önemli bir kısmının nakit avans için kullanılması, ödemeler düzenli yapılsa bile kredi notunda düşüşe neden olabiliyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde yapılacak araç ya da konut kredisi başvurularının riskli müşteri değerlendirmesiyle olumsuz sonuçlanmasına yol açabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA RİSK BÜYÜYOR?

Nakit avans borcu bulunan kredi kartı ekstresinde yalnızca asgari ödeme yapılması halinde kalan tutara temerrüt faizine yakın oranlarda faiz uygulanabiliyor.

Öte yandan nakit avans yoluyla elde edilen paranın altın ya da mevduat gibi yatırım araçlarına yönlendirilmesi, 2026 düzenlemeleri kapsamında amaç dışı kullanım olarak değerlendirilebiliyor ve bazı durumlarda kartın kullanıma kapatılmasına kadar varan sonuçlar doğurabiliyor.

UZMANLARDAN MALİYETİ AZALTACAK ÖNERİLER

Uzmanlar, nakit avansın yalnızca kısa süreli nakit ihtiyacında geçici bir çözüm olarak kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Daha uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan kullanıcılar için taksitli nakit avans ya da daha düşük faizli ihtiyaç kredisi seçeneklerinin toplam borç maliyetini önemli ölçüde azaltabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle nakit avansın, yalnızca birkaç günlük köprü finansman aracı olarak değerlendirilmesi öneriliyor.