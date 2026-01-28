Küresel piyasalar, 2026 yılının bu ilk kritik virajına odaklanmış durumda. 2025 yılındaki faiz indirim döngüsünün ardından Fed’in yeni yıla nasıl bir stratejiyle başlayacağı, yatırımcıların en büyük merak konusu.

"Pas" Geçilmesi Bekleniyor

Piyasa analistleri ve vadeli işlem piyasalarındaki veriler, Fed’in bu toplantıda faiz oranlarını %3,50 - 3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıyor. Uzmanlar, Fed’in mevcut enflasyon verilerini ve iş gücü piyasasındaki soğumayı sindirmek için bir "bekle-gör" dönemine girdiğini savunuyor.

Powell’ın "Sözlü Yönlendirmesi" Daha Kritik

Faiz kararı kadar, saat 22:30’da mikrofon başına geçecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın tonu da büyük önem taşıyor.

Şahin Senaryo: Powell enflasyondaki katılığı vurgularsa, dolar endeksi güçlenebilir ve riskli varlıklar (borsa, kripto) baskı altında kalabilir.

Güvercin Senaryo: Mart veya Haziran ayı için yeni bir indirim kapısı aralanırsa, altın ve teknoloji hisselerinde ralli izlenebilir.

Piyasalar Ne Durumda?

Karar öncesinde Ons Altın dar bir bantta hareket ederken, Dolar Endeksi (DXY) kararlı duruşunu koruyor. Kripto para piyasalarında ise "karar öncesi sessizlik" hakim; Bitcoin ve Ethereum yatırımcıları Powell’ın satır aralarından gelecek sinyalleri bekliyor.

Editörün Notu: Piyasalar genellikle "beklentiyi satın alıp gerçeği satma" eğilimindedir. Bu akşamki açıklamalar sırasında yüksek volatiliteye (oynaklığa) karşı dikkatli olmakta fayda var.