Küresel finansın kalbi Londra, son aylarda tarihinin en büyük "milyarder göçlerinden" birine sahne oluyordu. İşçi Partisi'nin seçim vaadi olan ve zenginlerin denizaşırı gelirlerinden vergi alınmasını öngören sert düzenlemeler, pek çok yatırımcıyı Dubai, İsviçre ve İtalya gibi ülkelere kaçırmıştı. Ancak son veriler, hükümetin bu "vergi kıskacında" geri adım atabileceğini gösteriyor.

"Zengini Kaçırmak, Geliri de Götürüyor"

Ekonomi çevrelerinde yapılan son analizler, ülkeyi terk eden her bir milyarderin sadece gelir vergisi değil, beraberinde getirdiği yatırımları ve istihdamı da yanında götürdüğünü ortaya koydu. Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR) tarafından hazırlanan raporlar, vergi mükelleflerinin sadece %25’inin bile ülkeyi terk etmesinin bütçeye "sıfır kazanç" getireceğini, hatta uzun vadede zarar ettireceğini kanıtladı.

Miras Vergisi "Kırılma Noktası" Oldu

Habere göre zenginlerin İngiltere'den kaçışındaki en büyük etken sadece gelir vergisi değil, %40'lara varan miras vergisi oldu. Dünya genelindeki mal varlıklarının İngiliz vergi sistemine dahil edilmesi ihtimali, süper zenginler için "duygusal ve mali bir tetikleyici" haline geldi. Hükümet şimdi, bu katı kuralları esneterek veya yeni teşvikler sunarak zengin yatırımcıları "barışmaya" davet etmeyi planlıyor.

Türk İş Dünyası ve "Londra Türkleri" İçin Neden Önemli?

İngiltere, özellikle son yıllarda Türkiye'den ciddi bir sermaye ve nitelikli göç almıştı. Londra'da yaşayan, ticaret yapan veya gayrimenkul yatırımı bulunan Türk iş insanları için bu haber iki kritik mesaj içeriyor:

Vergi Esnekliği: İngiltere'nin zenginlere yönelik "ılımlı" bir dönüş yapması, oradaki yerleşik Türk yatırımcıların üzerindeki mali baskıyı azaltabilir.

Yatırım İştahı: Londra'nın küresel cazibesini korumaya yönelik bu hamleler, oradaki emlak piyasasının ve finansal hizmetlerin canlı kalmasını sağlayacaktır.

İşçi Partisi'nin bu "u dönüşü" sinyali, küresel sermaye savaşlarında Londra’nın havlu atmaya niyetli olmadığını gösteriyor.