2026 yılına girerken SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, şimdi de "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarı için hükümetin iki farklı formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

İKRAMİYE İÇİN İKİ FARKLI RAKAM GÜNDEMDE

2018 yılında 1.000 TL ile başlayan bayram ikramiyesi uygulamasında, bu yıl önemli bir artış bekleniyor. Ekonomi yönetiminin bütçe üzerindeki etki analizlerini sürdürdüğü kulislerde şu iki rakam öne çıkıyor:

Formül (5.000 TL): İkramiyeye 1.000 TL artış yapılması. Bu seçeneğin şu an için en ağırlıklı ihtimal olduğu ifade ediliyor. Formül (5.500 TL): 1.500 TL’lik bir artışla emeklinin eline geçecek tutarın daha da yükseltilmesi.

En düşük emekli maaşına yapılan %18,48 oranındaki zammın ikramiyelere de yansıtılması durumunda rakamın 4.740 TL civarında olması gerekiyor; ancak beklenti bu oranın üzerine çıkılarak rakamın 5.000 TL'ye yuvarlanması yönünde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YASALAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 20 bin TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı düzenlemesi, bu perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşması bekleniyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK? (ÖDEME TAKVİMİ)

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bu takvime göre, ilk ikramiye ödemelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatması öngörülüyor. Muhtemel ödeme günleri ise şöyle:

9 Mart Pazartesi: Bağ-Kur emeklileri.

10 Mart Salı: Emekli Sandığı (Memur emeklileri).

11 - 13 Mart: SSK emeklileri (Ödeme günlerine göre kademeli).

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise bayramın 27 Mayıs’ta başlaması nedeniyle 18-23 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor. Eğer 5.000 TL rakamı kesinleşirse, bir emekli 2026 yılı içerisinde toplamda 10.000 TL bayram ikramiyesi almış olacak.

