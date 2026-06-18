Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA), şirket aleyhine yürütülen iflas istemli icra davasına ilişkin kritik gelişmeyi 18 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre holdingi hedef alan iflas talebinin haksızlığı istinaf aşamasında da tescillenmiş oldu.

SÜREÇ NASIL GELİŞMİŞTİ?

Holding aleyhine İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve daha sonra İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/234 Esas sayılı dosyasında birleştirilerek yürütülen yargılamada, 7 Mayıs 2026 tarihli duruşmada davanın reddine karar verilmişti.

Ancak, holdingin eski yönetim kurulu başkanının şahsına ait olan davacı firma MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. vekili, bu kararı kabul etmeyerek 13 Haziran 2026 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurmuştu.

MAHKEME İSTİNAF İSTEMİNİ OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan istinaf başvurusunu İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümleri çerçevesinde incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde şu ifadelere yer verildi:

• Gerekçe Eksikliği: İstinaf dilekçesinde, kanunun öngördüğü şekilde "iflası gerektiren herhangi bir halin" ileri sürülmediği tespit edildi.

• Hak Mahrumiyeti: Bu eksiklik nedeniyle davacı MT Marka Proje Danışmanlığı firmasının kararı istinaf etme hakkının bulunmadığına hükmedildi.

• Kesin Karar: Mahkeme, 16 Haziran 2026 tarihinde aldığı kararla davacı tarafın istinaf istemini oy birliği ile reddetti.

HOLDİNGDEN İLK AÇIKLAMA: "HUKUKEN TESCİLLENDİ"

KAP bildirimi üzerinden yatırımcılarını bilgilendiren Marka Yatırım Holding, bu son kararla birlikte kendilerine yönelik yürütülen haksız ve mesnetsiz iflas talebinin reddine dair ilk derece mahkemesi kararının, üst mahkeme (istinaf) aşamasında da hukuken tescillendiğini ve doğruluğunun kanıtlandığını vurguladı.